Учитывая темпы роста украинской экономики и платежный баланс, то прийти в казино и поставить все на зеро едва ли окажется намного менее выгодным вариантом.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:21
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:32
Объективно говоря лира была очень сильно перегрета за время быстрого экономического роста в турции года так до 2016, ну и плюс политические факторы имеют влияние конечно.
С украиной просто не сравнить, от нас серьезный капитал весь поудирал если не в 2008, так в 2013 точно. А то что сейчас евробонды по 7% берут, это скорее называется "абы було". Благо евробанк с нулевой ставкой сейчас кредитные средства раздает почти за так.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:48
осенью может возьму у Вас
а пока по телефону такое
26.35/26.45
пару копеек на суммах двигаются
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:49
zzzzzz
Ключевой риск при взятии в евро, а также франках, иенах и т.д. - курсовой. Помню, как Азаров уже брал в иенах под низкий процент
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗВР опускаются каждый день до 0,8%, думаю после выборов сразу улетим на 50
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:29
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Возможно, офф-топик, но оставлю это тут:
Сообщаем о запуске нового сервиса (
Пользуясь случаем, напоминаем других наших сервисах:
- ежедневный обзор сделок на рынке ОВГЗ (
- сервис проверки цены ЦБ (
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:14
Які ви молодці
Можно пару зауважень та запитань до Вашошо нового сервісу?
1) Є якась помилка. Чомусь на 18.06.2019 видає акцію за 19.06.2019
2) Поки сервіс в розробці, можете додати ще колонку Кількість акцій в оббігу.
3) Зробить, будь ласка, запит за період, start=2019-06-01&stop=2019-07-01 тобто за червень місяць.
3) Буде json рест а не html?
Якщо можно, подальше спілкування винести сюди -
Проект - Календар платежів МінФіна
ВО
Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:19
С учётом санкций и т.д. - счёт явно не в нашу пользу. Но правда повод для оптимизма вызывает сам факт: дают. Причем даже какой никакой но есть спрос - доходность снизилась от стартовой цены. Однако посмотрим на результат осенних переговоров с МВФ.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.06.2019
грн за 100 доларів США 2641.48
Гривна укрепилась на 0.23 копейки. Второй день в боковике.
Торги проходят по знакомому сценарию. Начали со снижения, опустились копеек на 6, постояли минут 20 на минимумах и в 11 начали восхождение. На данный момент забрались уже выше открытия. Динамика спокойная.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились за счет увеличения объема наличных. По остальным статьям без существенных движений.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.06.2019
Усього, млн дол. США 318.9
После двух дней повышенной активности, обороты в среду были значительно скромнее. Для среды даже маловато.
|