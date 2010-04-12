RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1328132913301331>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:21

  asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!

Учитывая темпы роста украинской экономики и платежный баланс, то прийти в казино и поставить все на зеро едва ли окажется намного менее выгодным вариантом.
escobar
 
Повідомлень: 12
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:32

  change_pm написав:
  asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!


С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего.
Ну, так люди говорят...

Объективно говоря лира была очень сильно перегрета за время быстрого экономического роста в турции года так до 2016, ну и плюс политические факторы имеют влияние конечно.

С украиной просто не сравнить, от нас серьезный капитал весь поудирал если не в 2008, так в 2013 точно. А то что сейчас евробонды по 7% берут, это скорее называется "абы було". Благо евробанк с нулевой ставкой сейчас кредитные средства раздает почти за так.
escobar
 
Повідомлень: 12
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:48

  Игорь написав:
  75stasstas75 написав:sivakov2020
таки да, реальный курс сейчас где то 28-29

Сколько возьмете по 27,9 ?

осенью может возьму у Вас :wink:

а пока по телефону такое
26.35/26.45
пару копеек на суммах двигаются
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11359
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:49

zzzzzz
Ключевой риск при взятии в евро, а также франках, иенах и т.д. - курсовой. Помню, как Азаров уже брал в иенах под низкий процент
"Кінець епохи бідності" - сказав казкар
Волк
 
Повідомлень: 403
З нами з: 09.11.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЗВР опускаются каждый день до 0,8%, думаю после выборов сразу улетим на 50
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:29

  zzzzzz написав:Сегодня семилетки в евро разместили под 6,75% объем 1 млрд.евро

В тоже время сегодня семилетки в долларах наши с погашением 01.09.2026 котируются по 8,1-8,2% объем 1,318 млрд.долларов

Ну такое, могли бы и дешевле в районе 6,1%


- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;

- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет

- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;

- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
freeze
4
 
Повідомлень: 11811
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3579 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможно, офф-топик, но оставлю это тут:
Сообщаем о запуске нового сервиса (https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/) о купонных платежах/погашении ОВГЗ.

Пользуясь случаем, напоминаем других наших сервисах:
- ежедневный обзор сделок на рынке ОВГЗ (https://afrtcp.tk/files/overview/);
- сервис проверки цены ЦБ (https://afrtcp.tk/services/check_isin/).
alex_2013
 
Повідомлень: 172
З нами з: 10.04.13
Подякував: 110 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:14

Які ви молодці

  alex_2013 написав:Возможно, офф-топик, но оставлю это тут:
Сообщаем о запуске нового сервиса (https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/) о купонных платежах/погашении ОВГЗ.

Пользуясь случаем, напоминаем других наших сервисах:
- ежедневный обзор сделок на рынке ОВГЗ (https://afrtcp.tk/files/overview/);
- сервис проверки цены ЦБ (https://afrtcp.tk/services/check_isin/).


Можно пару зауважень та запитань до Вашошо нового сервісу?

1) Є якась помилка. Чомусь на 18.06.2019 видає акцію за 19.06.2019
2) Поки сервіс в розробці, можете додати ще колонку Кількість акцій в оббігу.
3) Зробить, будь ласка, запит за період, start=2019-06-01&stop=2019-07-01 тобто за червень місяць.
3) Буде json рест а не html?

Якщо можно, подальше спілкування винести сюди -
Проект - Календар платежів МінФіна

ВО

Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 755
З нами з: 16.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:19

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Сегодня семилетки в евро разместили под 6,75% объем 1 млрд.евро

В тоже время сегодня семилетки в долларах наши с погашением 01.09.2026 котируются по 8,1-8,2% объем 1,318 млрд.долларов


- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;

- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.


С учётом санкций и т.д. - счёт явно не в нашу пользу. Но правда повод для оптимизма вызывает сам факт: дают. Причем даже какой никакой но есть спрос - доходность снизилась от стартовой цены. Однако посмотрим на результат осенних переговоров с МВФ.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 13.07.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.06.2019
грн за 100 доларів США 2641.48
Гривна укрепилась на 0.23 копейки. Второй день в боковике.
Торги проходят по знакомому сценарию. Начали со снижения, опустились копеек на 6, постояли минут 20 на минимумах и в 11 начали восхождение. На данный момент забрались уже выше открытия. Динамика спокойная.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились за счет увеличения объема наличных. По остальным статьям без существенных движений.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.06.2019
Усього, млн дол. США 318.9
После двух дней повышенной активности, обороты в среду были значительно скромнее. Для среды даже маловато.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1333 раз.
Подякували: 2507 раз.
 
Профіль
5
4
5
  #<1 ... 1328132913301331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EvgCapp і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1501, 1502, 1503
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15020 1774622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 чер, 2019 17:20
aleexxxx
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3850)
14.06.2019 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.