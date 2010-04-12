Кор.счета 60,9 ( -2,6 )
НБУ вчера не покупал валюту
Нерезы вчера еще на 250 млн.грн купили , итого на сегодня 48,881 млрд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:23
Кор.счета 60,9 ( -2,6 )
НБУ вчера не покупал валюту
Нерезы вчера еще на 250 млн.грн купили , итого на сегодня 48,881 млрд
Живите своим умом!
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП
Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?
А потом что будет такой горе кредитор делать?
Объявит себя банкротом?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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