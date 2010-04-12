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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1328132913301331

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 532
1. меньше 27
27%
143
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 532
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:23

Кор.счета 60,9 ( -2,6 )

НБУ вчера не покупал валюту

Нерезы вчера еще на 250 млн.грн купили , итого на сегодня 48,881 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП

Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?

А потом что будет такой горе кредитор делать?

Объявит себя банкротом?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Faceless
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  #<1 ... 1328132913301331
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