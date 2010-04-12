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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1329133013311332>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 533
1. меньше 27
27%
144
2. 27 - 28.50
44%
235
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 533
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:23

Кор.счета 60,9 ( -2,6 )

НБУ вчера не покупал валюту

Нерезы вчера еще на 250 млн.грн купили , итого на сегодня 48,881 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП

Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?

А потом что будет такой горе кредитор делать?

Объявит себя банкротом?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.30-26.38
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:28

  KOKS написав:ЗВР опускаются каждый день до 0,8%, думаю после выборов сразу улетим на 50


де це видно?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:44

  Yuri_61 написав::shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП
Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?
А потом что будет такой горе кредитор делать?
Объявит себя банкротом?

Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:47

  hxbbgaf написав:
  Yuri_61 написав::shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП
Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?
А потом что будет такой горе кредитор делать?
Объявит себя банкротом?

Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.

Схема отмыва денег возможно?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:51

Наверное. А может, хотят обанкротить страну и нажиться на этом, скупив все подешевке.
Тем временем в Италии предлагают налог 15% на сбережения в банковских ячейках.
https://www.reuters.com/article/us-ital ... SKCN1TD0G5
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:53

  change_pm написав:
  asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!


С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего.
Ну, так люди говорят...
у нас в Украине по депозиту грязными уже по 19% дают в гривне в некоторых банках http://deposit.finance.ua/?mpr=bonusdeposits
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:58

  Yuri_61 написав::shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП

Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?

А потом что будет такой горе кредитор делать?

Объявит себя банкротом?

Давайте разберемся, что именно разрешил НБУ?
Как ни удивительно, это имеет прямое отношение к валютному рынку.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Для спрощення іноземних інвестицій в Україну Національний банк дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

З 14 червня 2019 року українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.

"Нещодавній запуск "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку", – зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.

Речь не идет о приобретении облигаций за кредитные деньги, процент по которым значительно превышает доходность облигаций. Все сводится к механизму покупки облигаций с небольшой отсрочкой оплаты. Нерезидентам теперь не нужно продавать валюту заранее - они могут купить облигации в тот момент, когда условия окажутся приемлемыми, а потом завести валюту и их оплатить. Для покупателей это означает большую свободу в принятии решений непосредственно в день покупки. Для валютного рынка это означает более равномерное распределение предложения.
Я это понял так. Извините, что без зрады :)
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 14 чер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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