Yuri_61 написав::shock: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП Как так? Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну? А потом что будет такой горе кредитор делать? Объявит себя банкротом?
Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.
Yuri_61 написав::shock: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП Как так? Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну? А потом что будет такой горе кредитор делать? Объявит себя банкротом?
Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.
Схема отмыва денег возможно?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
asti написав:Тэээкс... евровые семилетки разместили под 6,75, так что, теперь и нам можна в гривню пірнати под 15.85 лет на 6-7 ??!
С таким же успехом можно прыгать в турецкую лиру, там вообще по депозиту не проблема 20-23% годовых получать. Только сейчас курс около 6, но есть все шансы сходить к 9 до конца года или в начале следующего. Ну, так люди говорят...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Для спрощення іноземних інвестицій в Україну Національний банк дозволив банкам здійснювати короткострокове фінансування у гривні юридичних осіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
З 14 червня 2019 року українські банки зможуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.
"Нещодавній запуск "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream усунув технічні перешкоди для припливу іноземних інвестицій у державні облігації. Дозвіл банкам фінансувати такі операції у гривні дає інвесторам змогу краще планувати свою участь в аукціонах з розміщення ОВДП і на вторинному ринку. Це підсилюватиме їх інтерес до українського ринку", – зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.
Речь не идет о приобретении облигаций за кредитные деньги, процент по которым значительно превышает доходность облигаций. Все сводится к механизму покупки облигаций с небольшой отсрочкой оплаты. Нерезидентам теперь не нужно продавать валюту заранее - они могут купить облигации в тот момент, когда условия окажутся приемлемыми, а потом завести валюту и их оплатить. Для покупателей это означает большую свободу в принятии решений непосредственно в день покупки. Для валютного рынка это означает более равномерное распределение предложения. Я это понял так. Извините, что без зрады
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 14 чер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.