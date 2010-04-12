EvgCapp написав:
Если уже сейчас бизнесу трудно получить кредит в банках(как мне сказали в одном банке: "смысл нам возиться с вами, мы просто купим ОВДП"), то теперь будет еще сложнее.
Банки начнут кредитовать покупку ОВДП, да еще под залог этих же ОВДП
Уже давно за адекватным бизнесом гоняются банки,какие ОВДП,там что есть доходность в 30-50% годовых без учёта одноразовых комиссий?
А вот этот выпуск в евро под 7% я считаю бомбой под фундамент всех обвалистов.
Этим размещением снят вопрос финансирования долгов на ближайшие годы,если 10% и больше в долларах попахивает кошмаром,то взять 5 ярдов евро под 6.7-7% может государство запросто,это не выглядит истерикой,правительство этим показало,что фактически не зависит от МВФ,а если после выборов откроют рынок земли,то и МВФ подтянет пару тройку ярдов вприпрыжку.
Отака х малята,теперь главное слово за урожаем,если он не прохудится более чем на 15-20% от прошлогоднего,то обвал можно откладывать до следующих громких высказываний и действий Игоря Валерьевича)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.