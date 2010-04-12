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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1329133013311332

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 534
1. меньше 27
27%
144
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 534
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:58

  hxbbgaf написав:
  Yuri_61 написав::shock: :x :evil: :?: :!: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП
Как так?
Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну?
А потом что будет такой горе кредитор делать?
Объявит себя банкротом?

Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.

Если уже сейчас бизнесу трудно получить кредит в банках(как мне сказали в одном банке: "смысл нам возиться с вами, мы просто купим ОВДП"), то теперь будет еще сложнее.
Банки начнут кредитовать покупку ОВДП, да еще под залог этих же ОВДП
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:13

  EvgCapp написав:Если уже сейчас бизнесу трудно получить кредит в банках(как мне сказали в одном банке: "смысл нам возиться с вами, мы просто купим ОВДП"), то теперь будет еще сложнее.
Банки начнут кредитовать покупку ОВДП, да еще под залог этих же ОВДП

Уже давно за адекватным бизнесом гоняются банки,какие ОВДП,там что есть доходность в 30-50% годовых без учёта одноразовых комиссий?
А вот этот выпуск в евро под 7% я считаю бомбой под фундамент всех обвалистов.
Этим размещением снят вопрос финансирования долгов на ближайшие годы,если 10% и больше в долларах попахивает кошмаром,то взять 5 ярдов евро под 6.7-7% может государство запросто,это не выглядит истерикой,правительство этим показало,что фактически не зависит от МВФ,а если после выборов откроют рынок земли,то и МВФ подтянет пару тройку ярдов вприпрыжку.
Отака х малята,теперь главное слово за урожаем,если он не прохудится более чем на 15-20% от прошлогоднего,то обвал можно откладывать до следующих громких высказываний и действий Игоря Валерьевича)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:01

Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:21

  hxbbgaf написав:Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.

Почему перееоценен? ЕЦБ сохранит низкую ставку, а ФРС может и повысить. Сейчас разница ставок феноменальная, смысл вообще в евро держать?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:54

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 13.06.2019 14.06.2019
починає діяти з: 14.06.2019 18.06.2019
100 дол. США 2641.7080 2642.1945
После полудня доллар прибавил 0.7 копейки.
Достигнув дневного пика около 12, котировки откатились до уровня открытия. Затем, после двухчасового периода стабильности, снова подросли на копейку, расширив спред вверх. Можно считать, что торги прошли спокойно с разнонаправленными плавными движениями.

Результат год к году 20 копеек - менее 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:26

  Viareggio написав:
  hxbbgaf написав:Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.

Почему перееоценен? ЕЦБ сохранит низкую ставку, а ФРС может и повысить. Сейчас разница ставок феноменальная, смысл вообще в евро держать?

Финансовую пирамиду будут строить? Посмотрите на торговый баланс и на рекордный за всю историю для мая дефицит бюджета и на выросший почти вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг. На это все надо будут такие триллионы, что такое печатние приведет к обесцениванию доллара! Хорошо, если не полному!
hxbbgaf
 
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