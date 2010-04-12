Yuri_61 написав::shock: НБУ разрешил нерезам брать гривневые кредиты для покупки ОВДП Как так? Это ж всё равно, что взять гривневый кредит и купить баксы - евро на всю гривну? А потом что будет такой горе кредитор делать? Объявит себя банкротом?
Интереснее, какой смысл это делать. У нас же кредиты под бешеные проценты.
Если уже сейчас бизнесу трудно получить кредит в банках(как мне сказали в одном банке: "смысл нам возиться с вами, мы просто купим ОВДП"), то теперь будет еще сложнее. Банки начнут кредитовать покупку ОВДП, да еще под залог этих же ОВДП
EvgCapp написав:Если уже сейчас бизнесу трудно получить кредит в банках(как мне сказали в одном банке: "смысл нам возиться с вами, мы просто купим ОВДП"), то теперь будет еще сложнее. Банки начнут кредитовать покупку ОВДП, да еще под залог этих же ОВДП
Уже давно за адекватным бизнесом гоняются банки,какие ОВДП,там что есть доходность в 30-50% годовых без учёта одноразовых комиссий? А вот этот выпуск в евро под 7% я считаю бомбой под фундамент всех обвалистов. Этим размещением снят вопрос финансирования долгов на ближайшие годы,если 10% и больше в долларах попахивает кошмаром,то взять 5 ярдов евро под 6.7-7% может государство запросто,это не выглядит истерикой,правительство этим показало,что фактически не зависит от МВФ,а если после выборов откроют рынок земли,то и МВФ подтянет пару тройку ярдов вприпрыжку. Отака х малята,теперь главное слово за урожаем,если он не прохудится более чем на 15-20% от прошлогоднего,то обвал можно откладывать до следующих громких высказываний и действий Игоря Валерьевича)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.
hxbbgaf написав:Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.
Почему перееоценен? ЕЦБ сохранит низкую ставку, а ФРС может и повысить. Сейчас разница ставок феноменальная, смысл вообще в евро держать?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 13.06.2019 14.06.2019 починає діяти з: 14.06.2019 18.06.2019 100 дол. США 2641.7080 2642.1945 После полудня доллар прибавил 0.7 копейки. Достигнув дневного пика около 12, котировки откатились до уровня открытия. Затем, после двухчасового периода стабильности, снова подросли на копейку, расширив спред вверх. Можно считать, что торги прошли спокойно с разнонаправленными плавными движениями.
hxbbgaf написав:Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.
Почему перееоценен? ЕЦБ сохранит низкую ставку, а ФРС может и повысить. Сейчас разница ставок феноменальная, смысл вообще в евро держать?
Финансовую пирамиду будут строить? Посмотрите на торговый баланс и на рекордный за всю историю для мая дефицит бюджета и на выросший почти вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг. На это все надо будут такие триллионы, что такое печатние приведет к обесцениванию доллара! Хорошо, если не полному!
hxbbgaf написав:Сезонный рост все равно никуда не денется. Да и все эти небывалые размещения пока что не позволяют даже держать ЗВР на месте и они падают. И размещение в евро может сыграть злую шутку как когда-то с иеной. Доллар сейчас явно переоценен ко многим валютам в т.ч. и к евро.
Почему перееоценен? ЕЦБ сохранит низкую ставку, а ФРС может и повысить. Сейчас разница ставок феноменальная, смысл вообще в евро держать?
Финансовую пирамиду будут строить? Посмотрите на торговый баланс и на рекордный за всю историю для мая дефицит бюджета и на выросший почти вдвое к ВВП за 10 лет гос. долг. На это все надо будут такие триллионы, что такое печатние приведет к обесцениванию доллара! Хорошо, если не полному!
Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio написав:Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины.
Италию с Испанией немцы спасают плюс у Италии сейчас положительный торговый баланс. Ну, еще с Грецией будете сравнивать. Греция объявила дефолт 4 года назад. Тут главное - динамика. У Японии, на гос. долг которой все кивают, почти стабильный гос. долг к ВВП уже лет 14 (вырос на какие-то процентов 10 от силы), а у США он за это время вырос более чем вдвое к ВВП. И что это будет дальше? Все это видят. И торговый баланс у Японии положительный, а у США минус 50 ярдов баксов каждый месяц и более. Поравняют? Опять новости из будущего. Пока что равняют в другую сторону. Силой тут ничего не сделаешь, только инфляцию можно вызвать, вся проблема в переоцененном долларе и дорогой рабочей силе. А тут еще и бюджетный дефицит в мае побил исторический рекорд для этого месяца.
Viareggio написав:Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины.
Италию с Испанией немцы спасают плюс у Италии сейчас положительный торговый баланс. Ну, еще с Грецией будете сравнивать. Греция объявила дефолт 4 года назад. Тут главное - динамика. У Японии, на гос. долг которой все кивают, почти стабильный гос. долг к ВВП уже лет 14 (вырос на какие-то процентов 10 от силы), а у США он за это время вырос более чем вдвое к ВВП. И что это будет дальше? Все это видят. И торговый баланс у Японии положительный, а у США минус 50 ярдов баксов каждый месяц и более. Поравняют? Опять новости из будущего. Пока что равняют в другую сторону. Силой тут ничего не сделаешь, только инфляцию можно вызвать, вся проблема в переоцененном долларе и дорогой рабочей силе. А тут еще и бюджетный дефицит в мае побил исторический рекорд для этого месяца.
Viareggio написав:Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины.
Италию с Испанией немцы спасают плюс у Италии сейчас положительный торговый баланс. Ну, еще с Грецией будете сравнивать. Греция объявила дефолт 4 года назад. Тут главное - динамика. У Японии, на гос. долг которой все кивают, почти стабильный гос. долг к ВВП уже лет 14 (вырос на какие-то процентов 10 от силы), а у США он за это время вырос более чем вдвое к ВВП. И что это будет дальше? Все это видят. И торговый баланс у Японии положительный, а у США минус 50 ярдов баксов каждый месяц и более. Поравняют? Опять новости из будущего. Пока что равняют в другую сторону. Силой тут ничего не сделаешь, только инфляцию можно вызвать, вся проблема в переоцененном долларе и дорогой рабочей силе. А тут еще и бюджетный дефицит в мае побил исторический рекорд для этого месяца.
Ну, почти 110, а в 2008-м было 60. Мало? Это почти пик 2-й мировой войны, тогда спасло их только разрушение всего остального мира, сейчас так не выйдет из-за ЯО. В начале 2000-х было 40, а не 50 с чем-то, то уже исказили график. На старом графике видно, что оно было меньше 40 в 2000-м. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 0-2009.png Да и посчитать можно при желании для любого года. Везде толстые пальцы, но это рисование им не поможет.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 14 чер, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.