Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:30

Viareggio написав: Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины. Соотношение долга сша к ввп не является критичным. Сравните с Италией и Испанией. Не говорю про Грецию. Плюс давление на Евро со стороны лиры. Торговый баланс сша поравняют, повысив пошлины.

Италию с Испанией немцы спасают плюс у Италии сейчас положительный торговый баланс. Ну, еще с Грецией будете сравнивать. Греция объявила дефолт 4 года назад. Тут главное - динамика. У Японии, на гос. долг которой все кивают, почти стабильный гос. долг к ВВП уже лет 14 (вырос на какие-то процентов 10 от силы), а у США он за это время вырос более чем вдвое к ВВП. И что это будет дальше? Все это видят. И торговый баланс у Японии положительный, а у США минус 50 ярдов баксов каждый месяц и более. Поравняют? Опять новости из будущего. Пока что равняют в другую сторону. Силой тут ничего не сделаешь, только инфляцию можно вызвать, вся проблема в переоцененном долларе и дорогой рабочей силе. А тут еще и бюджетный дефицит в мае побил исторический рекорд для этого месяца.