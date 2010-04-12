Норм такой арбитраж получается:
"свои" берут "у европейцев" под "около 0", и занимают "реформаторам" под 7%. Особенно интересно получается, если это одни и те же люди (или очень "связанные")
Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51
Норм такой арбитраж получается:
"свои" берут "у европейцев" под "около 0", и занимают "реформаторам" под 7%. Особенно интересно получается, если это одни и те же люди (или очень "связанные")
Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:54
нууууу за 7 лет вряд ли поменяется что-то... хотя все возможно
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть ли смысл конвертить баксы в евро?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:09
и что дальше с еврами? кэш? депозит под ноль%? или в европу?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
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