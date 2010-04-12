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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1330133113321333

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 534
1. меньше 27
27%
144
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 534
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51

  escobar написав:С украиной просто не сравнить, от нас серьезный капитал весь поудирал если не в 2008, так в 2013 точно. А то что сейчас евробонды по 7% берут, это скорее называется "абы було". Благо евробанк с нулевой ставкой сейчас кредитные средства раздает почти за так.

Норм такой арбитраж получается:
"свои" берут "у европейцев" под "около 0", и занимают "реформаторам" под 7%. Особенно интересно получается, если это одни и те же люди (или очень "связанные") :)

Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:54

нууууу за 7 лет вряд ли поменяется что-то... хотя все возможно
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Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:09

  fis написав:Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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и что дальше с еврами? кэш? депозит под ноль%? или в европу?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
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