Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:20

fis написав: Есть ли смысл конвертить баксы в евро?

Sent from my iPhone using Tapatalk Есть ли смысл конвертить баксы в евро?Sent from my iPhone using Tapatalk

Фундаментально есть (см. хотя бы торговый баланс и необоснованное укрепление бакса в последние годы), а там кто его знает. Казино. Все ключевые центробанки открыли возможность своп-линий еще в 2008-м году и при резких движениях начнутся манипуляции и все будут стараться откатывать обратно, чтоб движения не выглядели угрожающе. Рынка нет! Я б лучше посоветовал покупать физическое золото и серебро (!). Когда инвесторам дойдет, что их дурачат, и пойдет реальный спрос на физический металл, он оторвется в цене от виртуального, биржи будут признаны банкротами (если будут продолжать сбивать цену голыми шортами и не отпустят ее) и цена улетит в разы. Я думаю, в этом году должно все произойти.