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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1330133113321333

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 534
1. меньше 27
27%
144
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 534
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51

  escobar написав:С украиной просто не сравнить, от нас серьезный капитал весь поудирал если не в 2008, так в 2013 точно. А то что сейчас евробонды по 7% берут, это скорее называется "абы було". Благо евробанк с нулевой ставкой сейчас кредитные средства раздает почти за так.

Норм такой арбитраж получается:
"свои" берут "у европейцев" под "около 0", и занимают "реформаторам" под 7%. Особенно интересно получается, если это одни и те же люди (или очень "связанные") :)

Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:54

нууууу за 7 лет вряд ли поменяется что-то... хотя все возможно
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:09

  fis написав:Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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и что дальше с еврами? кэш? депозит под ноль%? или в европу?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2019 года возросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли Украины за указанный период составило 2,093 миллиардов долларов. Экспорт товаров за отчетный период вырос на 6% - до 16,364 миллиардов долларов, а импорт - на 9,3% - до 18,457 миллиардов долларов.

При этом в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 0,6% - до 4,116 миллиардов долларов, а импорт - на 0,64% - до 5,036 миллиардов долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле было негативным. Оно составило 924 миллионов долларов, что на 0,86% хуже, чем в марте 2019 года.

https://strana.ua/news/206479-kak-v-201 ... -45-2.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:51

  fis написав:Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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есть смысл сделать наоборот...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:54

  edvardd написав:
  fis написав:Есть ли смысл конвертить баксы в евро?


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есть смысл сделать наоборот...

Вот и мне так кажется. Ставки же выше. И ликвидность.
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Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:56

  vitaliian написав:Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2019 года возросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли Украины за указанный период составило 2,093 миллиардов долларов. Экспорт товаров за отчетный период вырос на 6% - до 16,364 миллиардов долларов, а импорт - на 9,3% - до 18,457 миллиардов долларов.

При этом в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 0,6% - до 4,116 миллиардов долларов, а импорт - на 0,64% - до 5,036 миллиардов долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле было негативным. Оно составило 924 миллионов долларов, что на 0,86% хуже, чем в марте 2019 года.

https://strana.ua/news/206479-kak-v-201 ... -45-2.html


Пипл фиксирует гривневый профит в "реальных" вещах: импортные шмотки, бухло-закуски, отдых, мебель, техника, авто. Всё как завещали папередники :)

Кто как, а я не хочу оказаться в гривне, когда придёт "час расплаты на кассе импортного супермаркета" :) (там просто не принимают бумагу, нарезанную на украинских станках)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:20

  fis написав:Есть ли смысл конвертить баксы в евро?
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Фундаментально есть (см. хотя бы торговый баланс и необоснованное укрепление бакса в последние годы), а там кто его знает. Казино. Все ключевые центробанки открыли возможность своп-линий еще в 2008-м году и при резких движениях начнутся манипуляции и все будут стараться откатывать обратно, чтоб движения не выглядели угрожающе. Рынка нет! Я б лучше посоветовал покупать физическое золото и серебро (!). Когда инвесторам дойдет, что их дурачат, и пойдет реальный спрос на физический металл, он оторвется в цене от виртуального, биржи будут признаны банкротами (если будут продолжать сбивать цену голыми шортами и не отпустят ее) и цена улетит в разы. Я думаю, в этом году должно все произойти.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Я думаю, в этом году должно все произойти.

И так десять лет подряд...!
Не надоело?
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