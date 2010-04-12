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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07
freeze написав:
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Коллега, так Вам прямой путь в министры финансов.
Я даже не сомневаюсь, что вот так выйдете и займете под такой процент.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:12
Вкладчик1234 написав:
Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
Вы сейчас о реформаторах которой каденции?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2282
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
2
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