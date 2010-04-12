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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1330133113321333

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 535
1. меньше 27
27%
145
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 535
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07

  freeze написав:- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;

- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет

- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;

- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.

Коллега, так Вам прямой путь в министры финансов.
Я даже не сомневаюсь, что вот так выйдете и займете под такой процент. :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап

Вы сейчас о реформаторах которой каденции?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:32

  Petro2004 написав:
  KOKS написав:ЗВР опускаются каждый день до 0,8%, думаю после выборов сразу улетим на 50


де це видно?

Подсядете на кокс, еще не то увидите :wink:
ТИХИЙ
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