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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07
freeze написав:
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Коллега, так Вам прямой путь в министры финансов.
Я даже не сомневаюсь, что вот так выйдете и займете под такой процент.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:12
Вкладчик1234 написав:
Занимаем под 0, и ссуживаем под 7% = норм стартап
Вы сейчас о реформаторах которой каденции?
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:32
Petro2004 написав: KOKS написав:
ЗВР опускаются каждый день до 0,8%, думаю после выборов сразу улетим на 50
де це видно?
Подсядете на кокс
, еще не то увидите
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Додано: Суб 15 чер, 2019 08:20
Свежие оперативные данные по поступлениям в бюджет от таможенных органов . Источник Держказначейство.
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
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А потом началась операция "Бастион" и одновременно Баканов был назначен и.о. СБУ. И шо мы видим ?
За 13 дней июня +0,738 млрд ( +107,3%)
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Зеленский дал новоназначенному и.о. главы СБУ Баканову 2 недели для того что-бы продемонстрировать результаты. Это было 12 дней тому назад, кто-то результаты видит ? Интересно что во вторник будет докладывать Баканов.
Одновременно ДФС проводит операцию "Бастион" судя по динамике поступлений особых результатов я не вижу. Конечно я понимаю что ДФС может опубликовать какие-то фото с задержанными сигаретами, или нечто подобное , но ведь изначально шла речь о возможно увеличения поступлений в бюджет на сумму в 2 млрд ЕЖЕМЕСЯЧНО !!......
А еще меня просто порвал этот цирк который устроил Данилюк в СНБО.
Вчера в СНБО прошло заседание по вопросам борьбы с контрабандой и знаете чем оно закончилось ? А ничем. Какие-то бредовые заявления с стиле съезда ЦК КПСС 26 съезда народных депутатов. Вот вам цитата"
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О.Данилюк: Маємо запровадити єдиний системний підхід у боротьбі з контрабандою
Правоохоронні та контролюючі органи, профільні органи та відомства мають об'єднатися і запровадити єдиний системний підхід у боротьбі з контрабандою та корупцією, мінімізувати їх обсяги та наслідки.
Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час міжвідомчої наради щодо державної політики із забезпечення захисту внутрішнього ринку України від загроз національній безпеці, пов'язаних із контрабандою та іншими порушеннями митних правил.
Нараду було проведено в Головному ситуаційному центрі України з ініціативи Служби безпеки України на виконання доручення Президента України щодо посилення боротьби з контрабандою.
За словами О. Данилюка, нещодавно було створено нові правоохоронні органи, зокрема, НАБУ, ДБР, Національну поліцію, що «певною мірою змінило логіку, яка вибудовувалася, з координації дій у боротьбі з контрабандою».
«Однозначно слід відновити систему, яка дає результат, - сказав він, - тут ідеться про ціль більшу, ніж боротьба з контрабандою, - йдеться про захист внутрішнього ринку».
О. Данилюк також наголосив, що багато років в Україні сповідували «точковий», а не системний підхід до боротьби з контрабандою і порушенням митних правил.
«Контрабанда представляє собою серйозну загрозу, оскільки підриває економічну безпеку, втягує громадян в організовану злочинність, використовується іноземними спецслужбами для розвідувально-підривної діяльності. І це було дуже чітко продемонстровано в 2014 році на Сході України. Ми не можемо контрабанду швидко викорінити, але можемо і повинні мінімізувати її обсяги та наслідки», - заявив Секретар РНБО України.
Т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов заявив, що для боротьби з контрабандою силові органи мають об'єднати зусилля, «і разом, спільно, не конкуруючи один з одним, боротися з цим явищем».
О. Данилюк запропонував учасникам наради наступного тижня надати пропозиції до Апарату РНБО України щодо практичних кроків боротьби з контрабандою і порушення митних правил, після чого пропозиції будуть узагальнені і представлені на розгляд Главі держави.
У міжвідомчій нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів України, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР тощо,
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Прочитали ? Я в шоке, координация зусиль, единый подход.....бла-бла-бла-бла...какой-то лютый цирк...
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:07
zzzzzz
Согласно международного права, никто не должен запрашивать паспорт для международные посылок. Можно подать в суд и выиграть. И если жалобу написать в ДФС, то потом таможня умоляет отозвать эту жалобу каждый день
И проверяющих зарплата 3500? Про что дальше разговор??
Борьба с ветряными мельницами.
PS: У Вас опять ганьба на барабане
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:58
ТОлько и на слуху: семилетние ОВДП..
это что ж семь лет ещё можно в гривне быть не бояться?
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 чер, 2019 11:19
zzzzzz написав:
Прочитали ? Я в шоке, координация зусиль, единый подход.....бла-бла-бла-бла...какой-то лютый цирк...
У меня устойчивое ощущение дежавю 2005-2006гг., за исключением кредитного рая.
Не буду очень удивлен если "вдруг" выяснится, что женщина с косой негласно консультирует новоиспеченного главу государства в качестве будущего премьера.
Что я думаю о курсе, закреплено в моей подписи.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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