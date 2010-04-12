О.Данилюк: Маємо запровадити єдиний системний підхід у боротьбі з контрабандою



Правоохоронні та контролюючі органи, профільні органи та відомства мають об'єднатися і запровадити єдиний системний підхід у боротьбі з контрабандою та корупцією, мінімізувати їх обсяги та наслідки.



Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час міжвідомчої наради щодо державної політики із забезпечення захисту внутрішнього ринку України від загроз національній безпеці, пов'язаних із контрабандою та іншими порушеннями митних правил.



Нараду було проведено в Головному ситуаційному центрі України з ініціативи Служби безпеки України на виконання доручення Президента України щодо посилення боротьби з контрабандою.



За словами О. Данилюка, нещодавно було створено нові правоохоронні органи, зокрема, НАБУ, ДБР, Національну поліцію, що «певною мірою змінило логіку, яка вибудовувалася, з координації дій у боротьбі з контрабандою».



«Однозначно слід відновити систему, яка дає результат, - сказав він, - тут ідеться про ціль більшу, ніж боротьба з контрабандою, - йдеться про захист внутрішнього ринку».



О. Данилюк також наголосив, що багато років в Україні сповідували «точковий», а не системний підхід до боротьби з контрабандою і порушенням митних правил.



«Контрабанда представляє собою серйозну загрозу, оскільки підриває економічну безпеку, втягує громадян в організовану злочинність, використовується іноземними спецслужбами для розвідувально-підривної діяльності. І це було дуже чітко продемонстровано в 2014 році на Сході України. Ми не можемо контрабанду швидко викорінити, але можемо і повинні мінімізувати її обсяги та наслідки», - заявив Секретар РНБО України.



Т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов заявив, що для боротьби з контрабандою силові органи мають об'єднати зусилля, «і разом, спільно, не конкуруючи один з одним, боротися з цим явищем».



О. Данилюк запропонував учасникам наради наступного тижня надати пропозиції до Апарату РНБО України щодо практичних кроків боротьби з контрабандою і порушення митних правил, після чого пропозиції будуть узагальнені і представлені на розгляд Главі держави.



У міжвідомчій нараді взяли участь представники СБУ, МВС, Міністерства фінансів України, Мінекономрозвитку, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби, Національної поліції, НАБУ, ДБР тощо,