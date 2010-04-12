Додано: Суб 15 чер, 2019 22:03

Когда следующая кратная девальвация гривны?

Иначе зачем я по уши в баксе, если % от депо ничтожно мал.

Сначала вынудили меня в американскую криво нарезанную бумагу вложиться, чтоб хотя бы как то то уберечь своё заработанное, а потом КАЖДЫЙ РАЗ после кратной девальвации гривны всячески укрепляют её, % выше депо, в общем делают всё, чтобы люди в гривне всё заработанное держвли. А потом БАЦ и в ОДНУ НОЧЬ кратную девальвацию устроят. И ПОТОМ ОПЯТЬ будут укреплять гривну.

СКОЛЬКО МОЖНО ВОТ ТАК ПО КРУГУ?

Сейчас держа баксы, чувствую себя лохом. Но до девальвации 2014 году я был по уши в баксе, ребята, по макушку даже. Па8.00 всё скупил в 2010 - 2013.

А сейчас я снова лохом себя чувствую, что по самую макушку в баксе. Потому что не выгодно быть в баксе. А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.

Вот как - то так.