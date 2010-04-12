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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:23
Головний успіх у моєму житті ще попереду ))) Вас послухай,то всі глядачі на стадіоні, м'яко кажучи, не дуже розумні люди, які притопали радіти "чужому" успіху...
п.с. я вважаю, що успіх наших хлопців - це успіх всього українського народу, а значить і мій особисто, як його частини
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:48
Это всего навсего спортивная игра. Успех ребят -это прежде всего их успех и тренера. Возможно еще спонсора, который финансировал команду. О каком народе вы говорите?!
PS. не примазывайтесь к чужим достижениям.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда следующая кратная девальвация гривны?
Иначе зачем я по уши в баксе, если % от депо ничтожно мал.
Сначала вынудили меня в американскую криво нарезанную бумагу вложиться, чтоб хотя бы как то то уберечь своё заработанное, а потом КАЖДЫЙ РАЗ после кратной девальвации гривны всячески укрепляют её, % выше депо, в общем делают всё, чтобы люди в гривне всё заработанное держвли. А потом БАЦ и в ОДНУ НОЧЬ кратную девальвацию устроят. И ПОТОМ ОПЯТЬ будут укреплять гривну.
СКОЛЬКО МОЖНО ВОТ ТАК ПО КРУГУ?
Сейчас держа баксы, чувствую себя лохом. Но до девальвации 2014 году я был по уши в баксе, ребята, по макушку даже. Па8.00 всё скупил в 2010 - 2013.
А сейчас я снова лохом себя чувствую, что по самую макушку в баксе. Потому что не выгодно быть в баксе. А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:18
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:21
В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:25
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