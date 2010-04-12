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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1331133213331334

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 536
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 536
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:23

  Yuri_61 написав:
  Pupsik написав:Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу 8)


яка радість (це їх робота, за це вони бабло, квартири і машини отримають)
а Ви радієте як школяр чужому (підкреслюю) чужому успіху. А який Ваш успіх у цьому житті?


Головний успіх у моєму житті ще попереду ))) Вас послухай,то всі глядачі на стадіоні, м'яко кажучи, не дуже розумні люди, які притопали радіти "чужому" успіху...

п.с. я вважаю, що успіх наших хлопців - це успіх всього українського народу, а значить і мій особисто, як його частини 8)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 21:48

  Pupsik написав:
  Yuri_61 написав:
  Pupsik написав:Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу 8)

п.с. я вважаю, що успіх наших хлопців - це успіх всього українського народу, а значить і мій особисто, як його частини 8)

Это всего навсего спортивная игра. Успех ребят -это прежде всего их успех и тренера. Возможно еще спонсора, который финансировал команду. О каком народе вы говорите?!

PS. не примазывайтесь к чужим достижениям.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда следующая кратная девальвация гривны?
Иначе зачем я по уши в баксе, если % от депо ничтожно мал.
Сначала вынудили меня в американскую криво нарезанную бумагу вложиться, чтоб хотя бы как то то уберечь своё заработанное, а потом КАЖДЫЙ РАЗ после кратной девальвации гривны всячески укрепляют её, % выше депо, в общем делают всё, чтобы люди в гривне всё заработанное держвли. А потом БАЦ и в ОДНУ НОЧЬ кратную девальвацию устроят. И ПОТОМ ОПЯТЬ будут укреплять гривну.
СКОЛЬКО МОЖНО ВОТ ТАК ПО КРУГУ?
Сейчас держа баксы, чувствую себя лохом. Но до девальвации 2014 году я был по уши в баксе, ребята, по макушку даже. Па8.00 всё скупил в 2010 - 2013.
А сейчас я снова лохом себя чувствую, что по самую макушку в баксе. Потому что не выгодно быть в баксе. А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:18

  Yuri_61 написав:А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.

от нашего центробанка можно ждать чего угода.
кстати, гадалка говорила, что какие то проблемы с валютой будут. только не сказала точно, что за проблемы и с какой валютой.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:21

  dima_beleb написав:от нашего центробанка можно ждать чего угода.

В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:от нашего центробанка можно ждать чего угода.

В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.

чувак спалился :mrgreen:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:от нашего центробанка можно ждать чего угода.

В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.

центробанки есть везде. просто называются они по разному, но суть одна и та же.
я имел ввиду НБУ
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:25

  Yuri_61 написав:
  pesikot написав:
  dima_beleb написав:от нашего центробанка можно ждать чего угода.

В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.

чувак спалился :mrgreen:

Вам знакомо: ЕЦБ, ЦБ Японии или просто Банк Японии, ЦБ Великобритании или просто Банк Англии.
dima_beleb
 
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