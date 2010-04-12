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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2019 21:14
Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:23
Yuri_61 написав: Pupsik написав:Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу
яка радість (це їх робота, за це вони бабло, квартири і машини отримають)
а Ви радієте як школяр чужому (підкреслюю) чужому успіху. А який Ваш успіх у цьому житті?
Головний успіх у моєму житті ще попереду ))) Вас послухай,то всі глядачі на стадіоні, м'яко кажучи, не дуже розумні люди, які притопали радіти "чужому" успіху...
п.с. я вважаю, що успіх наших хлопців - це успіх всього українського народу, а значить і мій особисто, як його частини
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 15 чер, 2019 21:48
Pupsik написав:
Это всего навсего спортивная игра. Успех ребят -это прежде всего их успех и тренера. Возможно еще спонсора, который финансировал команду. О каком народе вы говорите?!
PS. не примазывайтесь к чужим достижениям.
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dima_beleb
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:03
Сейчас держа баксы, чувствую себя лохом. А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 15 чер, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:18
Yuri_61 написав:
А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.
от нашего центробанка можно ждать чего угода.
кстати, гадалка говорила, что какие то проблемы с валютой будут. только не сказала точно, что за проблемы и с какой валютой.
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dima_beleb
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:21
dima_beleb написав:
от нашего центробанка можно ждать чего угода.
В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22
pesikot написав: dima_beleb написав:
от нашего центробанка можно ждать чего угода.
В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.
чувак спалился
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:22
pesikot написав: dima_beleb написав:
от нашего центробанка можно ждать чего угода.
В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
центробанки есть везде. просто называются они по разному, но суть одна и та же.
я имел ввиду НБУ
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dima_beleb
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:25
Yuri_61 написав: pesikot написав: dima_beleb написав:
от нашего центробанка можно ждать чего угода.
В Украине нет центробанка. Есть центробанк в России.
Присылают сюда идиотов.
чувак спалился
Вам знакомо: ЕЦБ, ЦБ Японии или просто Банк Японии, ЦБ Великобритании или просто Банк Англии.
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dima_beleb
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:31
Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $
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Yuri_61
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