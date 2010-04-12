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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 536
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 536
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47

  Yuri_61 написав:Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $

бред. хотят спилить сук на котором сами и сидят.
А вот НБУ вполне может дать распоряжение не принимать 100 долл. старого образца.
И тогда красиво кинут всех: тех кто в гривне, через девальвал и тех кто в баксе.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:04

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.

от нашего центробанка можно ждать чего угода.
кстати, гадалка говорила, что какие то проблемы с валютой будут. только не сказала точно, что за проблемы и с какой валютой.

Поменяй beleb на dolbeleblod, чудо рашистское
Lemberg
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:11

  Lemberg написав:
  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:А ещё пишут, что отменят 100$ банкноты, как и 500 евро.
Вот как - то так.

от нашего центробанка можно ждать чего угода.
кстати, гадалка говорила, что какие то проблемы с валютой будут. только не сказала точно, что за проблемы и с какой валютой.

Поменяй beleb на dolbeleblod, чудо рашистское

от чувака с таким ником и не ожидал другого услышать.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:19

  Yuri_61 написав:Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?

вот есть специальная тема для этого
Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
в ней уже 9 лет на секундочку ожидают Дефолт и можно сказать кратную девальвацию . Меня этот вопрос тоже интересует. Раз 9 лет ждем значит он все ближе и ближе ... Или наоборот ? пора ведь уже стричь (овец) народ жирок то уже появился у некоторых .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:28

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $

бред. хотят спилить сук на котором сами и сидят.
А вот НБУ вполне может дать распоряжение не принимать 100 долл. старого образца.
И тогда красиво кинут всех: тех кто в гривне, через девальвал и тех кто в баксе.
безвиз и $ 9999 не декларируемые за одну ходку через границу и открывай депо\ покупай недвигу в ЕС или где хочешь, да хоть в Грузии на худой конце .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:33

dima_beleb
Чуваки у тебя дома, за поребриком, лошадь доедают, сопля тупая. Ожидания твои никого здесь не интересуют.
Lemberg
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:41

  Lemberg написав:dima_beleb
Ожидания твои никого здесь не интересуют.

ну и дурак.
dima_beleb
 
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