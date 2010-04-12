бред. хотят спилить сук на котором сами и сидят.
А вот НБУ вполне может дать распоряжение не принимать 100 долл. старого образца.
И тогда красиво кинут всех: тех кто в гривне, через девальвал и тех кто в баксе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47
бред. хотят спилить сук на котором сами и сидят.
А вот НБУ вполне может дать распоряжение не принимать 100 долл. старого образца.
И тогда красиво кинут всех: тех кто в гривне, через девальвал и тех кто в баксе.
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:04
Поменяй beleb на dolbeleblod, чудо рашистское
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:11
от чувака с таким ником и не ожидал другого услышать.
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:19
вот есть специальная тема для этого
Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
в ней уже 9 лет на секундочку ожидают Дефолт и можно сказать кратную девальвацию . Меня этот вопрос тоже интересует. Раз 9 лет ждем значит он все ближе и ближе ... Или наоборот ? пора ведь уже стричь (овец) народ жирок то уже появился у некоторых .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:28
безвиз и $ 9999 не декларируемые за одну ходку через границу и открывай депо\ покупай недвигу в ЕС или где хочешь, да хоть в Грузии на худой конце .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:33
dima_beleb
Чуваки у тебя дома, за поребриком, лошадь доедают, сопля тупая. Ожидания твои никого здесь не интересуют.
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:41
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:47
які прогнози на вівторок?
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:14
Живите своим умом!
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Платон мне друг,но истина дороже (с)
Главный банк государства организацию отвечающую за денежно-кредитную политику, принято называть именно Центральным Банком. Безотносительно какое название присвоили этой организации аборигены. Англ. Сentral Вank
Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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