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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51
vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 14:10
Yuri_61 написав:
Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $
Кто говорит? Интересно было бы почитать ссылку. Я уже 8 лет говорю, что это возможно. Особенно после заявлений, что 90% этих купюр у мафии. Могут устроить Павловскую реформу - ситуация с гос. долгом и торговым и бюджетным дефицитом у них сейчас не лучше чем в позднем СССР.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 14:12
dima_beleb написав:
Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $
НБУ не в силах это сделать. Это фантастика.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 14:41
hxbbgaf написав:
НБУ не в силах это сделать. Это фантастика.
почему не в силах?
PS. Это писал не я ,а Юрий61.
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