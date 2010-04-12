RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 536
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 536
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.


Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 24.06.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:10

  Yuri_61 написав:Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $

Кто говорит? Интересно было бы почитать ссылку. Я уже 8 лет говорю, что это возможно. Особенно после заявлений, что 90% этих купюр у мафии. Могут устроить Павловскую реформу - ситуация с гос. долгом и торговым и бюджетным дефицитом у них сейчас не лучше чем в позднем СССР.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20599
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:12

  dima_beleb написав:Решение об отмене хождения 100$ купюр пишут, хочет кто - то из ФРС принять. Насколько это правда не понятно. Верится с трудом.
Мол так будут бороться с криминальными капиталами.
Типа оставят номиналы до 50 $

НБУ не в силах это сделать. Это фантастика.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20599
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:41

  hxbbgaf написав:НБУ не в силах это сделать. Это фантастика.

почему не в силах?
PS. Это писал не я ,а Юрий61.
dima_beleb
 
Повідомлень: 215
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1332133313341335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1502, 1503, 1504
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15038 1776505
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2019 09:48
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1430761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.