vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:10
Кто говорит? Интересно было бы почитать ссылку. Я уже 8 лет говорю, что это возможно. Особенно после заявлений, что 90% этих купюр у мафии. Могут устроить Павловскую реформу - ситуация с гос. долгом и торговым и бюджетным дефицитом у них сейчас не лучше чем в позднем СССР.
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:12
Додано: Нед 16 чер, 2019 14:41
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