vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:24
Ну, не парьтесь вы по пустякам, что у вас много долларов старого дизайна, если беспокоит, сдайте их сейчас и купите нового дизайна и живите еще 10 лет спокойно.
Вот поверьте, если какая-то задница придёт, то она придёт оттуда откуда никто не ожидал.
Если помните основной закон Мерфи -
Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
И следствия из этого закона:
1/ Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
2/ Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.
Так что больше оптимизма
|