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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 536
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
236
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 536
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.


Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:24

  dima_beleb написав:Но ходят слухи, что в одной из арабских стран 100 долл принимают только нового дизайна.


Ну, не парьтесь вы по пустякам, что у вас много долларов старого дизайна, если беспокоит, сдайте их сейчас и купите нового дизайна и живите еще 10 лет спокойно.

Вот поверьте, если какая-то задница придёт, то она придёт оттуда откуда никто не ожидал.

Если помните основной закон Мерфи -
Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.

И следствия из этого закона:

1/ Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
2/ Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.

Так что больше оптимизма :wink:
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