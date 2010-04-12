vovan_prm написав:Таким образом вполне корректно называть НБУ - украинским Центробанком.
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бордюр "поребриком" тоже мабуть корректно называть.
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:24
Ну, не парьтесь вы по пустякам, что у вас много долларов старого дизайна, если беспокоит, сдайте их сейчас и купите нового дизайна и живите еще 10 лет спокойно.
Вот поверьте, если какая-то задница придёт, то она придёт оттуда откуда никто не ожидал.
Если помните основной закон Мерфи -
Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
И следствия из этого закона:
1/ Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
2/ Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая.
Так что больше оптимизма
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:05
... за крок до перевороту думок ©
.... ну, не знаю, чи "кратная", а на 5-10грн курс може стрибнути у 2020-2021р.... - ну і якщо того стрибка курсу/міні кризи не буде в тих роках, то тоді, мабуть, буде у 2025р.
- чому так?
- а давайте це буде просто.....пальцем в небо .... ну чи просто..... по зірках
.... "... а зорі - прозорі вгрорі - вам спиться, чи не спиться?"
(при включені цього ролику - відведіть ваших жінок подалі від екрану)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:11
Просто давайте не рихтовать международную терминологию местной полит.корректностью.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 16 чер, 2019 18:16
НБУ - центральный банк, но не всякий центральный банк - НБУ.
В Украине роль центрального банка выполняет НБУ. Вот и давайте называть его НБУ.
И не путать с Центральный Банк России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 16 чер, 2019 19:19
Я ж о том же, коллега.
Центральный банк Украины - НБУ, Центральный банк Великобритании - Банк Англии, в США функцию ЦБ выполняет ФРС, в Новой Зеландии - Резервный банк Новой Зеландии, в Швейцарии - Национальный банк Швейцарии, в Германии - Немецкий Федеральный банк или Бундесбанк и т.д. и т.п.
Центральный Банк остается Центральным банком независимо от того, как его назвали аборигены.
А чтоб не путать - надо знать
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 16 чер, 2019 22:33
Все потерли, может, человек имеет важную информацию по поводу отмены 100-долларовых купюр, потерли. И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?
Додано: Пон 17 чер, 2019 03:57
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