але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
Главу ФРС назначает президент.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17
Zebra greenozon
Попробуйте книги.
Для разнообразия.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:26
То есть, осли они отменят сотки или еще чего набузят, и претензии предъявить некому - сами дурачки, доверили деньги частной лавочке, непонятно кому.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:30
сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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