але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
Главу ФРС назначает президент.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17
Zebra greenozon
Попробуйте книги.
Для разнообразия.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:26
То есть, осли они отменят сотки или еще чего набузят, и претензии предъявить некому - сами дурачки, доверили деньги частной лавочке, непонятно кому.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:30
сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:00
То, что "реструктуризировали" в 2015-м, как раз после 2020-го пойдет - с 2021-го по 2041-й.
А насчет турбулентности ближайших месяцев - если к осени будет Кабмин, угодный МВФ, то выгребем. Если нет (позже, или неугодный), то будет тяжко.
И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а я бы ещё обратил бы внимание на иран, который в последние дни атаковал ракетами торговые суда с нефтью. сша и англия рассматривают вопрос о применении силы против ирана.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:42
Додано: Пон 17 чер, 2019 15:43
Тем временем отрицательное сальдо растет.
И в Америке тоже растет.
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