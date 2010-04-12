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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1333133413351336

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:в США функцию ЦБ выполняет ФРС


але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.

https://www.stlouisfed.org/in-plain-eng ... erve-banks
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07

  greenozon написав:
  vovan_prm написав:в США функцию ЦБ выполняет ФРС


але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.

https://www.stlouisfed.org/in-plain-eng ... erve-banks

Главу ФРС назначает президент.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17

Zebra greenozon


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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:26

  greenozon написав:
  vovan_prm написав:в США функцию ЦБ выполняет ФРС

але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
https://www.stlouisfed.org/in-plain-eng ... erve-banks

То есть, осли они отменят сотки или еще чего набузят, и претензии предъявить некому - сами дурачки, доверили деньги частной лавочке, непонятно кому.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:30

  hxbbgaf написав:...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?

сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:00

  Moneta написав:
  Yuri_61 написав:Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?



Насчет кратности это к Ванге, но следующие месяцев 9 для гривны будут очень турбулентными, в первую очередь из-за внешнего долга. Помоему до мая 2020 там все основные платежи (которые "реструктиризировали" в 2015).


То, что "реструктуризировали" в 2015-м, как раз после 2020-го пойдет - с 2021-го по 2041-й.

А насчет турбулентности ближайших месяцев - если к осени будет Кабмин, угодный МВФ, то выгребем. Если нет (позже, или неугодный), то будет тяжко.

И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта


а я бы ещё обратил бы внимание на иран, который в последние дни атаковал ракетами торговые суда с нефтью. сша и англия рассматривают вопрос о применении силы против ирана.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:42

  Yuri_T написав:
  hxbbgaf написав:...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?

сотням миллионов...
грешно бухать с утра

Я говорю об Украине. Зарубежом вряд ли многие читают эту валютную ветку.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:43

Тем временем отрицательное сальдо растет.
https://minfin.com.ua/2019/06/15/38096106/
И в Америке тоже растет.
hxbbgaf
 
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