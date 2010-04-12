Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
vovan_prm написав:
в США функцию ЦБ выполняет ФРС
але є один відмінний факт: ФРС штатів - приватна лавочка банкірів, в той час як в інших країнах - ні.
https://www.stlouisfed.org/in-plain-eng ... erve-banks
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:07
Главу ФРС назначает президент.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:17
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Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:26
То есть, осли они отменят сотки или еще чего набузят, и претензии предъявить некому - сами дурачки, доверили деньги частной лавочке, непонятно кому.
hxbbgaf
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:30
hxbbgaf написав:
...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?
сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Пон 17 чер, 2019 15:00
Moneta написав: Yuri_61 написав:
Кто что думает здесь, когда следующая кратная девальвация гривны?
Насчет кратности это к Ванге, но следующие месяцев 9 для гривны будут очень турбулентными, в первую очередь из-за внешнего долга. Помоему до мая 2020 там все основные платежи (которые "реструктиризировали" в 2015).
То, что "реструктуризировали" в 2015-м, как раз после 2020-го пойдет - с 2021-го по 2041-й.
А насчет турбулентности ближайших месяцев - если к осени будет Кабмин, угодный МВФ, то выгребем. Если нет (позже, или неугодный), то будет тяжко.
И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта
zРадио
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Додано: Пон 17 чер, 2019 15:35
zРадио написав:
И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта
а я бы ещё обратил бы внимание на иран, который в последние дни атаковал ракетами торговые суда с нефтью. сша и англия рассматривают вопрос о применении силы против ирана.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 15:42
Yuri_T написав: hxbbgaf написав:
...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?
сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Я говорю об Украине. Зарубежом вряд ли многие читают эту валютную ветку.
hxbbgaf
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Додано: Пон 17 чер, 2019 15:43
Тем временем отрицательное сальдо растет.
https://minfin.com.ua/2019/06/15/38096106/
И в Америке тоже растет.
hxbbgaf
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Додано: Пон 17 чер, 2019 16:42
hxbbgaf написав: Yuri_T написав: hxbbgaf написав:
...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?
сотням миллионов...
грешно бухать с утра
Я говорю об Украине. Зарубежом вряд ли многие читают эту валютную ветку.
в феврале польская обменка приняла сотню шестидесятого года выпуска.
про миллионы и про потерю всех денег несёте бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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