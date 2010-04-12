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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:56
Yuri_T написав:
про потерю всех денег несёте бред.
У каждого свое хобби
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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