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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1334133513361337

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:про потерю всех денег несёте бред.

У каждого свое хобби
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:03

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:29

  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.

Зростає ймовірність подальшого падіння долара відносно гривні.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:48

  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.

така поведінка ціни на денному/тижневому графіку без підтвердження розвороту, ... ракетчики (і взагалі хто чекає росту) зараз повинні вболівати за повернення до тесту 27,3
#noFOMO
TylerTruman_
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