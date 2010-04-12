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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:56
Yuri_T написав:
про потерю всех денег несёте бред.
У каждого свое хобби
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:03
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація
низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23
TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Мда, просто трешак с этим курсом.
я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація
низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:29
Игорь написав: TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав:
я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація
низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.
Зростає ймовірність подальшого падіння долара відносно гривні.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 21:48
Игорь написав: TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав:
я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація
низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.
така поведінка ціни на денному/тижневому графіку без підтвердження розвороту, ... ракетчики (і взагалі хто чекає росту) зараз повинні вболівати за повернення до тесту 27,3
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