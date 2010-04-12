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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1333133413351336

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И я бы еще не сбрасывал американо-китайскую торговую войну, которая может охладить мировую экономику и спрос на продукты украинского экспорта


а я бы ещё обратил бы внимание на иран, который в последние дни атаковал ракетами торговые суда с нефтью. сша и англия рассматривают вопрос о применении силы против ирана.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:42

  hxbbgaf написав:
  Yuri_T написав:
  hxbbgaf написав:...И что потом скажете потерявшим все свои деньги миллионам людей?

сотням миллионов...
грешно бухать с утра

Я говорю об Украине. Зарубежом вряд ли многие читают эту валютную ветку.

в феврале польская обменка приняла сотню шестидесятого года выпуска.
про миллионы и про потерю всех денег несёте бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:про потерю всех денег несёте бред.

У каждого свое хобби
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:03

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:23

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Мда, просто трешак с этим курсом.

я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:29

  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.

Зростає ймовірність подальшого падіння долара відносно гривні.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:48

  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:я хоч ще очікував ціну нижче закриття минулого місяця, але спустилися нижче, ... хоча поки норм, якщо низько закриємо тиждень, тоді буде дійсно пікантна ситуація

низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.

така поведінка ціни на денному/тижневому графіку без підтвердження розвороту, ... ракетчики (і взагалі хто чекає росту) зараз повинні вболівати за повернення до тесту 27,3
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:51

бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:07

  TylerTruman_ написав:
  Игорь написав:
  TylerTruman_ написав:низьке закриття минулого тижня отримали, … тепер ситуація на графіку ставить під сумнів поточне річне дно

Разжуйте пожалуйста, для тех кто в танке. А то я не понял, что Вы хотели сказать. Спасибо.

така поведінка ціни на денному/тижневому графіку без підтвердження розвороту, ... ракетчики (і взагалі хто чекає росту) зараз повинні вболівати за повернення до тесту 27,3

Дуже цікаво. Якщо перетнемо 26,11 на міжбанку, треба буде уважніше ставитися до Ваших графіків, поки що я ТА не дуже довіряю. Дякую за альтернативну точку зору.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:38

  greenozon написав:бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)
Не обвалится - НБУ не дасть!
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