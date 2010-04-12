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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34
Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився - https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
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