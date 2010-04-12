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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1334133513361337

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34

Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:35

Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.

Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.

Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.

Вероятность снижения процентной ставки ФРС США в текущем году блика к нулю.

Обоснование такого мнения очень простое: на 2019 год планировалось два повышения с возможным третьим, фактически ставка находится на уровне 2,5% с декабря прошлого года, т.е ни одного повышения в 2019 не было.
ФРС слишком серьезная организация, чтоб резко перейти к снижению при заявленном повышении. Думаю дело ограничится вербальными интервенциями в стиле: "Внимательно следим", "готовы реагировать на риски" и т.д.

Таким образом ожидать снижения процентной ставки ФРС нам следует ожидать (если вообще такое произойдет) не ранее 2020 года, а анонс может прозвучать лишь на сентябрьском заседании.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 08:48

  greenozon написав:бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)

Возможно так сейчас и выглядит. Но ещё не вечер)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:47

  LuckyG написав:
  greenozon написав:бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)
Возможно так сейчас и выглядит. Но ещё не вечер)
Та не обвалиться, кажу ж вам - НБУ буде все зайве підбирати!
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