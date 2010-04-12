але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34
Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
+50грн !
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Додано: Вів 18 чер, 2019 07:35
Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.
Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.
Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.
"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вероятность снижения процентной ставки ФРС США в текущем году блика к нулю.
Обоснование такого мнения очень простое: на 2019 год планировалось два повышения с возможным третьим, фактически ставка находится на уровне 2,5% с декабря прошлого года, т.е ни одного повышения в 2019 не было.
ФРС слишком серьезная организация, чтоб резко перейти к снижению при заявленном повышении. Думаю дело ограничится вербальными интервенциями в стиле: "Внимательно следим", "готовы реагировать на риски" и т.д.
Таким образом ожидать снижения процентной ставки ФРС нам следует ожидать (если вообще такое произойдет) не ранее 2020 года, а анонс может прозвучать лишь на сентябрьском заседании.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 18 чер, 2019 08:48
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:47
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Чого очікувати від валюти після тривалих вихідних спробуємо розібратися далі.
Вівторок на валютному ринку пройде активно та цікаво, а «погоду» по курсу робитимуть декілька важливих факторів:
1) Після триденних вихідних буде зарахована валютна виручка експортерів.
З одного боку — це збільшить обов'язкові продажі завтра та потенційно знизить котирування в середу, що налаштує ринок на зниження вже з сьогоднішнього дня;
з іншого — саме сьогодні пропозиція буде низькою, а попит — досить великим. Частина клієнтів-експортерів або віддасть перевагу продаватися (якщо курс буде досить високим), або навпаки — буде тягнути до завтра в надії на більш привабливий ринок.
У покупців ці ж причини будуть приводити до протилежної реакції і частина з них почне вичікувати оптимально низьких котирувань, що може призвести до перенесення заявок на завтра.
Ці різноспрямовані настрої можуть порядком «покачати» курс протягом дня;
2) Проведення аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Іноземцям цікаві ці папери і починаючи з сьогоднішнього дня нерезиденти будуть продавати валюту під їх купівлю. Сам розрахунок за облігаціями — завтра, тому іноземці будуть теж підбирати найбільш вигідний час для своїх продажів валюти. Це також відіб'ється на статистиці міжбанку;
3) Поведінка готівкового ринку. Тут все просто. Враховуючи, що курс на міжбанку то просідає, то зростає — обмінники поки просто корегують свої котирування в залежності від ситуації на торгах. Але своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.
З огляду на фактор календарних перекосів (понеділок був вихідним в Україні і робочим в ЄС та США) — «Мінфін» прогнозує на сьогодні обсяг операцій на міжбанку в межах 420-440 млн доларів при укладанні 520-630 угод і коридор по долару в межах 26,35 -26,55 гривень. Спекулянти працюватимуть «в дві сторони», але при щонайменших можливостях намагатумуться покачати курс, підлаштовуючись під дії великих гравців.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,32 і продаж 26,46-26,65 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,378-26,45 гривень.
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