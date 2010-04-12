але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34
Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:35
Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.
Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.
Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.
"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вероятность снижения процентной ставки ФРС США в текущем году блика к нулю.
Обоснование такого мнения очень простое: на 2019 год планировалось два повышения с возможным третьим, фактически ставка находится на уровне 2,5% с декабря прошлого года, т.е ни одного повышения в 2019 не было.
ФРС слишком серьезная организация, чтоб резко перейти к снижению при заявленном повышении. Думаю дело ограничится вербальными интервенциями в стиле: "Внимательно следим", "готовы реагировать на риски" и т.д.
Таким образом ожидать снижения процентной ставки ФРС нам следует ожидать (если вообще такое произойдет) не ранее 2020 года, а анонс может прозвучать лишь на сентябрьском заседании.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 18 чер, 2019 08:48
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:47
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Чого очікувати від валюти після тривалих вихідних спробуємо розібратися далі.
Вівторок на валютному ринку пройде активно та цікаво, а «погоду» по курсу робитимуть декілька важливих факторів:
1) Після триденних вихідних буде зарахована валютна виручка експортерів.
З одного боку — це збільшить обов'язкові продажі завтра та потенційно знизить котирування в середу, що налаштує ринок на зниження вже з сьогоднішнього дня;
з іншого — саме сьогодні пропозиція буде низькою, а попит — досить великим. Частина клієнтів-експортерів або віддасть перевагу продаватися (якщо курс буде досить високим), або навпаки — буде тягнути до завтра в надії на більш привабливий ринок.
У покупців ці ж причини будуть приводити до протилежної реакції і частина з них почне вичікувати оптимально низьких котирувань, що може призвести до перенесення заявок на завтра.
Ці різноспрямовані настрої можуть порядком «покачати» курс протягом дня;
2) Проведення аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Іноземцям цікаві ці папери і починаючи з сьогоднішнього дня нерезиденти будуть продавати валюту під їх купівлю. Сам розрахунок за облігаціями — завтра, тому іноземці будуть теж підбирати найбільш вигідний час для своїх продажів валюти. Це також відіб'ється на статистиці міжбанку;
3) Поведінка готівкового ринку. Тут все просто. Враховуючи, що курс на міжбанку то просідає, то зростає — обмінники поки просто корегують свої котирування в залежності від ситуації на торгах. Але своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.
З огляду на фактор календарних перекосів (понеділок був вихідним в Україні і робочим в ЄС та США) — «Мінфін» прогнозує на сьогодні обсяг операцій на міжбанку в межах 420-440 млн доларів при укладанні 520-630 угод і коридор по долару в межах 26,35 -26,55 гривень. Спекулянти працюватимуть «в дві сторони», але при щонайменших можливостях намагатумуться покачати курс, підлаштовуючись під дії великих гравців.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,32 і продаж 26,46-26,65 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,378-26,45 гривень.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:37
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45
Гривна укрепилась на 2.7 копейки.
С самого утра курс начал плавное, но уверенное снижение. Потеряв чуть меньше 10 копеек к началу активной фазы торгов, котировки остановились. Теперь ждем, что нам покажет настоящий баланс?
НБУ в пятницу купил около 2.5 млн. Объем непривычно малый, но по недельному результату, похож на правду. За неделю НБУ купил 135.1 млн.
Остатки на коррсчетах подросли. Казначейство отсыпало более 6 млрд. Объем суточных сертификатов существенно вырос, но частично это произошло за счет сокращения объема двухнедельных. Объем наличных продолжает расти.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
13.06.2019
Усього, млн дол. США 261.0
Обороты для пятницы обычные.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... охриніти
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева 30/35
ЧР - попереду всієї планети?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:01
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:05
... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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