Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Чого очікувати від валюти після тривалих вихідних спробуємо розібратися далі.



Вівторок на валютному ринку пройде активно та цікаво, а «погоду» по курсу робитимуть декілька важливих факторів:



1) Після триденних вихідних буде зарахована валютна виручка експортерів.



З одного боку — це збільшить обов'язкові продажі завтра та потенційно знизить котирування в середу, що налаштує ринок на зниження вже з сьогоднішнього дня;



з іншого — саме сьогодні пропозиція буде низькою, а попит — досить великим. Частина клієнтів-експортерів або віддасть перевагу продаватися (якщо курс буде досить високим), або навпаки — буде тягнути до завтра в надії на більш привабливий ринок.



У покупців ці ж причини будуть приводити до протилежної реакції і частина з них почне вичікувати оптимально низьких котирувань, що може призвести до перенесення заявок на завтра.



Ці різноспрямовані настрої можуть порядком «покачати» курс протягом дня;



2) Проведення аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Іноземцям цікаві ці папери і починаючи з сьогоднішнього дня нерезиденти будуть продавати валюту під їх купівлю. Сам розрахунок за облігаціями — завтра, тому іноземці будуть теж підбирати найбільш вигідний час для своїх продажів валюти. Це також відіб'ється на статистиці міжбанку;



3) Поведінка готівкового ринку. Тут все просто. Враховуючи, що курс на міжбанку то просідає, то зростає — обмінники поки просто корегують свої котирування в залежності від ситуації на торгах. Але своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.



З огляду на фактор календарних перекосів (понеділок був вихідним в Україні і робочим в ЄС та США) — «Мінфін» прогнозує на сьогодні обсяг операцій на міжбанку в межах 420-440 млн доларів при укладанні 520-630 угод і коридор по долару в межах 26,35 -26,55 гривень. Спекулянти працюватимуть «в дві сторони», але при щонайменших можливостях намагатумуться покачати курс, підлаштовуючись під дії великих гравців.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,32 і продаж 26,46-26,65 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,378-26,45 гривень.