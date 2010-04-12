RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1335133613371338>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:34

Не дасть, поки є ЗВР в закромах
але віддавати купу боргів цього року і розворотик вже намітився -

https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5353
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:35

Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.

Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.

Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33644
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3301 раз.
Подякували: 6628 раз.
 
Профіль
20
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Завтра заседание ФРС США , по мнению аналитиков будет снижена ставка на следующем заседании.

Вероятность снижения процентной ставки ФРС США в текущем году блика к нулю.

Обоснование такого мнения очень простое: на 2019 год планировалось два повышения с возможным третьим, фактически ставка находится на уровне 2,5% с декабря прошлого года, т.е ни одного повышения в 2019 не было.
ФРС слишком серьезная организация, чтоб резко перейти к снижению при заявленном повышении. Думаю дело ограничится вербальными интервенциями в стиле: "Внимательно следим", "готовы реагировать на риски" и т.д.

Таким образом ожидать снижения процентной ставки ФРС нам следует ожидать (если вообще такое произойдет) не ранее 2020 года, а анонс может прозвучать лишь на сентябрьском заседании.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 09.09.14
Подякував: 752 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 08:48

  greenozon написав:бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)

Возможно так сейчас и выглядит. Но ещё не вечер)
LuckyG
 
Повідомлень: 732
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:47

  LuckyG написав:
  greenozon написав:бетонне дно зазивал і бариг тріщить по швах і от от обвалиться на бошку :)
Возможно так сейчас и выглядит. Но ещё не вечер)
Та не обвалиться, кажу ж вам - НБУ буде все зайве підбирати!
asti
 
Повідомлень: 651
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Чого очікувати від валюти після тривалих вихідних спробуємо розібратися далі.

Вівторок на валютному ринку пройде активно та цікаво, а «погоду» по курсу робитимуть декілька важливих факторів:

1) Після триденних вихідних буде зарахована валютна виручка експортерів.

З одного боку — це збільшить обов'язкові продажі завтра та потенційно знизить котирування в середу, що налаштує ринок на зниження вже з сьогоднішнього дня;

з іншого — саме сьогодні пропозиція буде низькою, а попит — досить великим. Частина клієнтів-експортерів або віддасть перевагу продаватися (якщо курс буде досить високим), або навпаки — буде тягнути до завтра в надії на більш привабливий ринок.

У покупців ці ж причини будуть приводити до протилежної реакції і частина з них почне вичікувати оптимально низьких котирувань, що може призвести до перенесення заявок на завтра.

Ці різноспрямовані настрої можуть порядком «покачати» курс протягом дня;

2) Проведення аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Іноземцям цікаві ці папери і починаючи з сьогоднішнього дня нерезиденти будуть продавати валюту під їх купівлю. Сам розрахунок за облігаціями — завтра, тому іноземці будуть теж підбирати найбільш вигідний час для своїх продажів валюти. Це також відіб'ється на статистиці міжбанку;

3) Поведінка готівкового ринку. Тут все просто. Враховуючи, що курс на міжбанку то просідає, то зростає — обмінники поки просто корегують свої котирування в залежності від ситуації на торгах. Але своєї гри обмінки зараз не ведуть і продовжують залишатися «постачальником дешевої валюти» на міжбанк через операції банків по валютній позиції.

З огляду на фактор календарних перекосів (понеділок був вихідним в Україні і робочим в ЄС та США) — «Мінфін» прогнозує на сьогодні обсяг операцій на міжбанку в межах 420-440 млн доларів при укладанні 520-630 угод і коридор по долару в межах 26,35 -26,55 гривень. Спекулянти працюватимуть «в дві сторони», але при щонайменших можливостях намагатумуться покачати курс, підлаштовуючись під дії великих гравців.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,15- 26,32 і продаж 26,46-26,65 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,25-26,33 гривень та продаж 26,378-26,45 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 14.09.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:37

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45
Гривна укрепилась на 2.7 копейки.
С самого утра курс начал плавное, но уверенное снижение. Потеряв чуть меньше 10 копеек к началу активной фазы торгов, котировки остановились. Теперь ждем, что нам покажет настоящий баланс?

НБУ в пятницу купил около 2.5 млн. Объем непривычно малый, но по недельному результату, похож на правду. За неделю НБУ купил 135.1 млн.
Остатки на коррсчетах подросли. Казначейство отсыпало более 6 млрд. Объем суточных сертификатов существенно вырос, но частично это произошло за счет сокращения объема двухнедельных. Объем наличных продолжает расти.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
13.06.2019
Усього, млн дол. США 261.0
Обороты для пятницы обычные.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3957
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1338 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
5
4
5
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - попереду всієї планети? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 19.10.15
Подякував: 443 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:01

  Долярчик написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


это у менял на рынке такой курс?
Yuri_61
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 30.09.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:05

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


это у менял на рынке такой курс?

... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 19.10.15
Подякував: 443 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1335133613371338>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Igor3777, Vint і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1504, 1505, 1506
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15053 1778872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 12:30
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6639 1431028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 13:10
fefelova
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.