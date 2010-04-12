Таможенные поступления особо не растут.... что-то все эти Бакановы и операции ДФС особого результата не дают...
Январь -2,6 млрд ( 89,6% ) Февраль +1 млрд ( 104% ) Март +2,3 млрд ( 109% ) Апрель +1,1 млрд ( 104,7% ) Май +0,9 млрд ( 103,3%) Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% ) ----------- А потом началась операция "Бастион" и одновременно Баканов был назначен и.о. СБУ. И шо мы видим ?
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.06.2019 грн за 100 доларів США 2639.45
.... охриніти ..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева 30/35 ЧР - по переду всієї планети?
... це в обмінках! - в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:[quote="4688150:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.06.2019 грн за 100 доларів США 2639.45
.... охриніти ..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева 30/35 ЧР - по переду всієї планети?
... це в обмінках! - в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть[/quote] ... просто зателефонуйте і запитайте! - чи немає на рахунку? 14:00 26,34 5 000 $ 098 xxx-x 6-63 Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами 13:58 26,34 30 000 $ 096 xxx-x 5-78 Обмін валют, Чупринки 7 , можна частинами 13:56 26,33 1 500 $ 096 xxx-x 4-60 Володимира Великого кн Ольги обмін валют, можна частинами https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4