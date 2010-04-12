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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1335133613371338

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 537
1. меньше 27
27%
146
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 537
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:50

Таможенные поступления особо не растут.... что-то все эти Бакановы и операции ДФС особого результата не дают...

Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
-----------
А потом началась операция "Бастион" и одновременно Баканов был назначен и.о. СБУ. И шо мы видим ?

За 14 дней июня +0,793 млрд ( +107,1%)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:57

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:04

  yama написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:[quote="4688150:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть[/quote]
... просто зателефонуйте і запитайте! - чи немає на рахунку? :wink: :mrgreen:
14:00
26,34
5 000 $
098 xxx-x 6-63
Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами
13:58
26,34
30 000 $
096 xxx-x 5-78
Обмін валют, Чупринки 7 , можна частинами
13:56
26,33
1 500 $
096 xxx-x 4-60
Володимира Великого кн Ольги обмін валют, можна частинами
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 1335133613371338
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