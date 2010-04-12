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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:50
Таможенные поступления особо не растут.... что-то все эти Бакановы и операции ДФС особого результата не дают...
Январь -2,6 млрд ( 89,6% )
Февраль +1 млрд ( 104% )
Март +2,3 млрд ( 109% )
Апрель +1,1 млрд ( 104,7% )
Май +0,9 млрд ( 103,3%)
Итого январь-май +2,7 млрд ( 102,2% )
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А потом началась операция "Бастион" и одновременно Баканов был назначен и.о. СБУ. И шо мы видим ?
За 14 дней июня +0,793 млрд ( +107,1%)
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:57
Долярчик написав: Долярчик написав: Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45
.... охриніти
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева
30/35
ЧР - по переду всієї планети?
... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:03
Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?
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