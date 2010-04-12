у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:57
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:04
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть[/quote]
... просто зателефонуйте і запитайте! - чи немає на рахунку?
14:00
26,34
5 000 $
098 xxx-x 6-63
Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами
13:58
26,34
30 000 $
096 xxx-x 5-78
Обмін валют, Чупринки 7 , можна частинами
13:56
26,33
1 500 $
096 xxx-x 4-60
Володимира Великого кн Ольги обмін валют, можна частинами
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:22
мне кажется или уже 3-й раз это постите
а шо делать?
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:46
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.
Честно сказать , уже выжали , что могли .
Дальше только "сухие тушки".
.....или ошибки при декларировании.
Где этот человек , что порядок наведет , я не знаю.....
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтеревенцій $1 млрд 554,5 млн, а продав - $231,43 млн.
Тобто долара навалом, тобто гривні нічого поки що не загрожує.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:31
холява Коллега, я прошу прощения, но от Вас требуют чего-то незаконного, или просто выполнять написанные правила?
Без стёба.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:35
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:38
... трохи терпіння ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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