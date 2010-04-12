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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1335133613371338

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 538
1. меньше 27
27%
147
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 538
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:57

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:04

  yama написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:[quote="4688150:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2019
грн за 100 доларів США 2639.45

.... охриніти :shock:
..... а в КУЛЬТУРНОМУ місті Лева :mrgreen: 30/35
ЧР - по переду всієї планети? :shock:


... це в обмінках!
- в деяких так світить, а в деяких - по дзвінку!
у вас певно є моб телефон з камерою ? ( чи то пак смарфон) проходите повз - зробiть фото табла і викладіть[/quote]
... просто зателефонуйте і запитайте! - чи немає на рахунку? :wink: :mrgreen:
14:00
26,34
5 000 $
098 xxx-x 6-63
Пекарська-Чехова Обмін Валют, можна частинами
13:58
26,34
30 000 $
096 xxx-x 5-78
Обмін валют, Чупринки 7 , можна частинами
13:56
26,33
1 500 $
096 xxx-x 4-60
Володимира Великого кн Ольги обмін валют, можна частинами
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:22

  zzzzzz написав:А потом началась операция "Бастион" и одновременно Баканов был назначен и.о. СБУ. И шо мы видим ?

За 14 дней июня +0,793 млрд ( +107,1%)

мне кажется или уже 3-й раз это постите :?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:46

  Igor3777 написав:Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?

Та брать конечно. Ожидания дорого будут стоить
Чукчарка
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.

Честно сказать , уже выжали , что могли .
Дальше только "сухие тушки".
.....или ошибки при декларировании.
Где этот человек , что порядок наведет , я не знаю.....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:НБУ в пятницу купил около 2.5 млн. Объем непривычно малый, но по недельному результату, похож на правду. За неделю НБУ купил 135.1 млн.

В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтеревенцій $1 млрд 554,5 млн, а продав - $231,43 млн.
Тобто долара навалом, тобто гривні нічого поки що не загрожує.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:31

холява Коллега, я прошу прощения, но от Вас требуют чего-то незаконного, или просто выполнять написанные правила?
Без стёба.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:35

  vovan_prm написав:холява Коллега, я прошу прощения, но от Вас требуют чего-то незаконного, или просто выполнять написанные правила?
Без стёба.



Написанное ПРАВИЛО- одно , кто платит , тот и работает .
Остальные лечат инвазии (тарифы , ошибки , доп письма ну и т.д)
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:38

... трохи терпіння ;)

  холява написав:Где этот человек , что порядок наведет , я не знаю.....


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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