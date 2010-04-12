Так и сделал, полил кактус, воду быстро принял, знач надо брать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:14
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ, повангуйте плиз, в пт надо пачку взять по 26.40, шансы есть или может улететь выше 26.50?
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:50
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:52
Здрасьте модератор.
Зачем удалили мой пост. я же в нем привожу самые свежие оперативные данные по поступлениям от таможни !!!
Так же я привожу помесячную динамику что-бы было видно какие доходы были в прошлые месяцы.
Самые свежие данные это доходы за 14 дней июня. А вы удалили мой пост . Доходы от таможни ( оперативные данные ) имеют непосредственное отношение к теме ветки.
Что опять не так с моим постом, или какой-то типил пожаловался, а вы даже не разобрались и снесли мой пост ?????
Живите своим умом!
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:57
Нерезы в пятницу купили еще на 90 млн.грн гривневые ОВГЗ
Всего портфель нерезов по состоянию на сегодняшнее утро - 48,973 млрд
Интересно будет сегодня в плане аукциона.
Завтра Минфину предстоит крупное погашение ОВГЗ на 488,8 млн долларов. Любопытно что будет по сегодняшнему аукциону.
Живите своим умом!
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