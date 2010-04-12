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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1336133713381339

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 538
1. меньше 27
27%
147
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 538
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:14

  Чукчарка написав:
  Igor3777 написав:Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?

Та брать конечно. Ожидания дорого будут стоить


Так и сделал, полил кактус, воду быстро принял, знач надо брать :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:18

По ям взяли? Какой объём?
Чукчарка
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, повангуйте плиз, в пт надо пачку взять по 26.40, шансы есть или может улететь выше 26.50?
sivakov2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:50

  sivakov2020 написав:Народ, повангуйте плиз, в пт надо пачку взять по 26.40, шансы есть или может улететь выше 26.50?

Зачем в пятницу? Бери сейчас
Чукчарка
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:52

Здрасьте модератор.

Зачем удалили мой пост. я же в нем привожу самые свежие оперативные данные по поступлениям от таможни !!!

Так же я привожу помесячную динамику что-бы было видно какие доходы были в прошлые месяцы.

Самые свежие данные это доходы за 14 дней июня. А вы удалили мой пост . Доходы от таможни ( оперативные данные ) имеют непосредственное отношение к теме ветки.

Что опять не так с моим постом, или какой-то типил пожаловался, а вы даже не разобрались и снесли мой пост ?????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:57

Нерезы в пятницу купили еще на 90 млн.грн гривневые ОВГЗ
Всего портфель нерезов по состоянию на сегодняшнее утро - 48,973 млрд

Интересно будет сегодня в плане аукциона.

Завтра Минфину предстоит крупное погашение ОВГЗ на 488,8 млн долларов. Любопытно что будет по сегодняшнему аукциону.
Живите своим умом!
zzzzzz
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