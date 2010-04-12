Основные фондовые индексы США растут во вторник после того, как глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.



Трейдеры отыгрывают заявление главы ЕЦБ Марио Драги о смягчение монетарной политики в еврозоне. Он сообщил, что этого можно достичь за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.



При этом участники торгов во вторник ожидают начала двухдневного заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политики в стране.



"Снижение ставки на этой неделе не обсуждается. Но все ожидают того, что скажет председатель ФРС о прогнозах и перспективах дальнейшего развития событий", — сказал в комментарии агентству Рейтер главный экономический советник Keel Point Стивен Сканке (Steven Skancke).



Кроме того, аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare) также сообщил, что "заявление Драги, последовавшее за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла поддержали идею о том, что мы потенциально находимся на пороге нового раунда согласованного смягчения монетарной политики", отмечает агентство.