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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:14
Чукчарка написав: Igor3777 написав:
Что делать сейчас, брать по 26,4 или подождать пока ?
Та брать конечно. Ожидания дорого будут стоить
Так и сделал, полил кактус, воду быстро принял, знач надо брать
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Igor3777
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:18
По ям взяли? Какой объём?
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Чукчарка
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:48
Народ, повангуйте плиз, в пт надо пачку взять по 26.40, шансы есть или может улететь выше 26.50?
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sivakov2020
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:50
sivakov2020 написав:
Народ, повангуйте плиз, в пт надо пачку взять по 26.40, шансы есть или может улететь выше 26.50?
Зачем в пятницу? Бери сейчас
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Чукчарка
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:57
Нерезы в пятницу купили еще на 90 млн.грн гривневые ОВГЗ
Всего портфель нерезов по состоянию на сегодняшнее утро - 48,973 млрд
Интересно будет сегодня в плане аукциона.
Завтра Минфину предстоит крупное погашение ОВГЗ на 488,8 млн долларов. Любопытно что будет по сегодняшнему аукциону.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:45
zzzzzz написав:
Нерезы в пятницу купили еще на 90 млн.грн гривневые ОВГЗ
Всего портфель нерезов по состоянию на сегодняшнее утро - 48,973 млрд
Интересно будет сегодня в плане аукциона.
Завтра Минфину предстоит крупное погашение ОВГЗ на 488,8 млн долларов. Любопытно что будет по сегодняшнему аукциону.
Не займут стоко, для того и по евробондам хапнули. А в евро занимают под меньший процесс, потому что доллар в мире сейчас очень переоценен.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 18 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:45
Евро сегодня припало вот на чем.
Основные фондовые индексы США растут во вторник после того, как глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.
Трейдеры отыгрывают заявление главы ЕЦБ Марио Драги о смягчение монетарной политики в еврозоне. Он сообщил, что этого можно достичь за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке.
При этом участники торгов во вторник ожидают начала двухдневного заседание Федрезерва, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политики в стране.
"Снижение ставки на этой неделе не обсуждается. Но все ожидают того, что скажет председатель ФРС о прогнозах и перспективах дальнейшего развития событий", — сказал в комментарии агентству Рейтер главный экономический советник Keel Point Стивен Сканке (Steven Skancke).
Кроме того, аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare) также сообщил, что "заявление Драги, последовавшее за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла поддержали идею о том, что мы потенциально находимся на пороге нового раунда согласованного смягчения монетарной политики", отмечает агентство.
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zzzzzz
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:48
hxbbgaf
Да это понятно что не займут , аукционы по доллару в последнее время это вообще печаль.
на прошлой неделе всего 4 млн.долларов заняли, на позапрошлой было веселеее, но там и большая выплата была, так что разместили примерно равную сумму погашению.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:50
А еще весело будет через неделю и через 2 недели, пойдут большие выплаты по 7 млрд.грн каждую неделю !!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:10
я так понял с июля начнется веселуха и курс может подскочить за 27, поэтому надо тариться зеленым в ближайшее время, неделя есть на все про все..думайтЕ
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sivakov2020
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