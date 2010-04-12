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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1337133813391340

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 538
1. меньше 27
27%
147
2. 27 - 28.50
44%
237
3. 28.50 - 30
19%
103
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 538
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:19

Появились результаты сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ.

Всего было привлечено 7,9 млрд.грн ( завтра погашение на $ 489 млн )
Привлечение в разрезе валют
гривна - 1,907 млрд
доллар - 101 млн
евро - 113 млн

Спрос на любимые нерезидентами длинные ОВГЗ а сегодня это были двухлетки был слабый, всего на 0,296 млрд

Спрос на короткие ОВГЗ ( 3 и 6 месяцев ) был ограничен объемом 500 млн, по-этому Минфин откинул 6 заявок по 3-месяцным и 3 заявки по полугодовым , что в результате привело к снижению доходности на 0,15 п.п. по 3-х месячным до 17,85% и 0,04 п.п. до 18,35% по полугодовым.
По другим выпускам ставки остались неизменными.
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бизнесу отметили обязательную норму продажи валютных поступлений

https://minfin.com.ua/2019/06/18/38134130/
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:25

Ваууу....супер мега НОВОСТЬ !!!!!!!!!!

НБУ отменил обязательную продажу валютных поступлений !!!!!!!!!!!!

Обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом скасовано

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень.

Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу.

Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти.

У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні.


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... rWRaCpKpR0
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 18 чер, 2019 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:25

  sivakov2020 написав:я так понял с июля начнется веселуха и курс может подскочить за 27, поэтому надо тариться зеленым в ближайшее время, неделя есть на все про все..думайтЕ

В бюджете 29.4, Карл. В августе в прошлом году было за 28. Так что мелко берете.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:26

Після триденних вихідних валютний ринок досить швидко увійшов в звичайний діловий ритм. За спостереженнями учасників торгів — вівторок не став переломним днем за обсягами операцій на міжбанку, але й особливої «млявості та тягонини» теж не було.

Причин такого швидкого входження клієнтів в роботу після свят декілька. Ось основні:

1) Наближення періоду бюджетних розрахунків у підприємств при скороченої кількості робочих днів до кінця червня. Є серйозний цейтнот за часом у більшості клієнтів. Мало того, що залишається всього пару днів на розрахунки по податках, так ще й наближаються наступні три вихідних з урахуванням Дня Конституції.

Бізнесу складно виконати свої виробничі плани в такий короткий за кількістю робочих днів місяць і компанії намагаються оперативно закривати свої валютні операції;

2) Непогана активність нерезидентів. Вони були помічені сьогодні на міжбанку з продажем валюти під аукціон з ОВДП. Це додало пропозиції на торгах;

3) Поступове зростання попиту на валюту з боку великих імпортерів (в т.ч. нафто-і газотрейдерів). Вони поповнюють свої запаси після попередніх трьох вихідних днів і перед «зависанням» ринку в три останні дні місяця. Це «з'їло» частину пропозиції на міжбанку і скоротило можливості НБУ по викупу надлишку долара на торгах.

Спекулянти періодично намагалися розігріти курс, але в кінцевому підсумку віддали перевагу праці у форматі «в дві сторони».

Хід торгів:

На самому початку сесії пропозиція перевищувала попит і долар просів до 11 години з ранкових 26,44 / 26,47 до 26,40 / 26,425 гривень, а на 12 годину — до 26,36 / 26,385. Це був мінімальний рівень котирувань і покупці зрозуміли, що нижче курс на піде. Вони вийшли на ринок з купівлею валюти, чим й утримали долар в цих межах вже до самого завершення активної фази торгів.

Після 15 годин долар знаходився у вузькому коридорі 26,37-26,375 / 26,395-26,40 гривень майже до 16:00, а завершилася сесія по ньому на позначці 26,365 / 26,39.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:36

zzzzzz

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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  #<1 ... 1337133813391340
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